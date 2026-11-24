В Красноярском крае археологи обнаружили наскальные изображения животных, которые могли быть созданы около 11 тысяч лет назад. Находка на Шалаболинской писанице может оказаться древнейшим образцом наскального искусства Минусинской котловины. Об этом сообщил академик РАН, заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.

Открытие сделала во время минувшего полевого сезона экспедиция под руководством научного сотрудника Лидии Зоткиной. Используя современные методы исследования петроглифов, специалисты очищали скальные поверхности от мхов и лишайников.

Особое внимание учёных привлекло панно с перекрывающими друг друга фигурами животных. Именно особенности их изображения позволили археологам предположить, что рисунки были созданы в глубокой древности.

«Потому что поза животных в разные эпохи передавалась по-разному, и вот то, что мы видим здесь, оно как раз и позволяет говорить нам о большой древности вот этого панно», — объяснил Молодин.

По предварительной оценке академика, изображения относятся к переходному периоду между плейстоценом и голоценом. Сама Шалаболинская писаница расположена на берегу реки Тубы и представляет собой масштабную галерею наскального искусства: около 500 поверхностей с рисунками на протяжении трёх километров скального массива.

К слову, 22 ноября в Бурятии представили уникальный Оленный камень возрастом более трёх тысяч лет. Гранитную плиту весом 560 килограммов обнаружили в Боргойской степи. Разглядеть изображения оленей на её поверхности исследователям помогли тающий снег и лучи закатного солнца.