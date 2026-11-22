Подражатель серийного убийцы копирует уже известный механизм преступления, а не разрабатывает собственный замысел. Об этом РИА «Новости» рассказала старший следователь-криминалист ГСУ СК по Москве Ксения Каткова.

По словам Катковой, индивидуальный почерк преступника определяют по совокупности криминалистических признаков: учитывают выбор объекта, способ совершения преступления, время и место.

Следователь пояснила, что серийный убийца сам разрабатывает и реализует преступные замыслы. Подражатель же, по её словам, часто опирается на искажённые сведения из интернета и СМИ, поэтому копирует чужой почерк лишь поверхностно.

Ранее следователь Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке Андрея Чикатило, рассказал, что серийный убийца может выглядеть как обычный прохожий, поэтому распознать его по внешности нельзя. По словам правоохранителя, такие преступники обычно легко «растворяются» в толпе, у них может быть вполне спокойное лицо, ясный взгляд.