Копия, а не замысел: Как криминалисты отличают подражателя от настоящего серийного убийцы
Каткова: Подражатели опираются на искажённые сведения из интернета и СМИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Подражатель серийного убийцы копирует уже известный механизм преступления, а не разрабатывает собственный замысел. Об этом РИА «Новости» рассказала старший следователь-криминалист ГСУ СК по Москве Ксения Каткова.
По словам Катковой, индивидуальный почерк преступника определяют по совокупности криминалистических признаков: учитывают выбор объекта, способ совершения преступления, время и место.
Следователь пояснила, что серийный убийца сам разрабатывает и реализует преступные замыслы. Подражатель же, по её словам, часто опирается на искажённые сведения из интернета и СМИ, поэтому копирует чужой почерк лишь поверхностно.
Ранее следователь Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке Андрея Чикатило, рассказал, что серийный убийца может выглядеть как обычный прохожий, поэтому распознать его по внешности нельзя. По словам правоохранителя, такие преступники обычно легко «растворяются» в толпе, у них может быть вполне спокойное лицо, ясный взгляд.
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