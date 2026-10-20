Корабль Балтфлота «Перекоп» прошёл 1,8 тыс. морских миль и прибыл в Намибию

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершающий поход вокруг Евразии и Африки, пришёл в намибийский порт Уолфиш-Бей. Перед заходом в гавань экипаж за семь ходовых суток преодолел более 1,8 тыс. морских миль по акваториям Индийского и Атлантического океанов, сообщили в пресс-службе флота.

В Уолфиш-Бей российский корабль встретили представители посольства РФ и военнослужащие военно-морских сил Намибии. Для участников встречи организовали экскурсию по судну, познакомив их с условиями службы и тем, как проходит практика курсантов. Во время стоянки экипаж и курсанты также посетят достопримечательности города.

Напомним, 2 октября «Перекоп» прибыл в танзанийский Дар-эс-Салам, завершив этап морской практики для 13 курсантов из Танзании. Курсанты обучаются военно-морскому делу в России и проходили на борту «Перекопа» штурманскую подготовку. После прибытия корабля в порт они сошли на берег. Стоянка «Перекопа» в Танзании была сопровождена совместной программой для российских и местных моряков.