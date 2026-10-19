Танкер с российской нефтью возобновил движение после поломки на Балтике

Нефтяной танкер Sled, потерявший ход в Балтийском море, смог продолжить рейс после устранения технической неисправности. Судно под флагом Багамских Островов направляется из российского Приморска в датский Скаген. Об этом пишет PortNews.

Проблемы возникли в ночь на 18 октября в проливе между немецким островом Рюген и датским Мен. По предварительным данным, отказала двигательная установка. Танкер остановился, после чего сильный восточный ветер начал сносить его в сторону Дании.

Немецкие службы направили к судну аварийный буксир VB Bremen Fighter. Ситуацию также контролировали датские морские власти, поддерживавшие связь с экипажем. При этом сообщений об утечке нефти или пострадавших не поступало.

Дополнительное внимание германской полиции привлекли два российских военных корабля, находившиеся в этом районе. Предполагалось, что они могли сопровождать танкер, однако их роль официально не установлена.

К вечеру воскресенья экипажу удалось восстановить работу двигателя. В понедельник Sled уже следовал в сторону Скагена. Причина технического сбоя пока не установлена.

В начале октября похожее происшествие случилось у берегов Калининградской области. Во время сильного шторма грузовое судно село на мель в Балтийском море. По данным регионального управления МЧС, корабль не получил повреждений, пострадавших и загрязнения воды не было.