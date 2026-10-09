Шторм вынес грузовое судно на мель у калининградского побережья

Грузовое судно село на мель в Балтийском море у берегов Калининградской области во время шторма. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Происшествие случилось при движении вдоль побережья. Сообщение поступило спасателям в 14:35 по местному времени — 15:35 мск.

«Повреждений у судна нет, загрязнения акватории нет, пострадавших также нет», — сообщил представитель ведомства.

9 октября скорость ветра в регионе достигает 27 м/с. В Калининграде объявили штормовое предупреждение и ввели режим повышенной готовности. Из-за непогоды посещение школ и детских садов сделали свободным. Зоопарк закрыли, а работу паромной переправы к Балтийской косе остановили.

Ранее Life.ru сообщал, что танкер и буксир с баржей сели на мель на Волге в Нижегородской области. Оба инцидента произошли ночью 3 октября на 861-м и 862-м км реки в районе Городца.