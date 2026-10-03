Танкер и буксир с баржей сели на мель на Волге в Нижегородской области

Танкер «Константиновск» и буксир с баржей сели на мель на Волге в Нижегородской области. Из-за происшествия с танкером оказался перекрыт судовой ход, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, оба инцидента произошли ночью 3 октября на 861-м и 862-м км Волги в районе Городца.

«Разливов нефтепродуктов нет, пострадавшие отсутствуют», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что движение судов на этом участке сейчас отсутствует. Специалисты уже организовали работы по снятию танкера, буксира и баржи с мели.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности движения внутреннего водного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее теплоход «Русский Восток», оказавшийся на мели у Владивостока, сняли с грунта и отбуксировали в безопасное место. Перед операцией специалисты обследовали судно. Предварительно, теплоход направят на Ливадийский ремонтно-судостроительный завод в Находке. Серьёзных повреждений у судна не обнаружили.