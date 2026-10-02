Учебный корабль «Перекоп» зашёл в танзанийский порт Дар-эс-Салам

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в танзанийский Дар-эс-Салам, завершив этап морской практики для 13 курсантов из Танзании. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Курсанты обучаются военно-морскому делу в России и проходили на борту «Перекопа» штурманскую подготовку. После прибытия корабля в порт они сошли на берег. Стоянка «Перекопа» в Танзании продолжится совместной программой для российских и местных моряков.

Экипаж корабля и курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф. Ф. Ушакова также посетят Российский центр науки и культуры. Там запланирован концерт с участием российских и танзанийских творческих коллективов.

Ранее Life.ru писал, что учебный корабль «Перекоп» завершил деловой заход на Сейшелы, передав местной стороне гуманитарный груз. После завершения программы он вышел из порта Виктория. Передача состоялась при участии вице-президента Сейшел Себастиена Пиллэя. На борту находились медицинское оборудование, продовольствие и книги для национальной библиотеки — груз собрали по запросу сейшельской стороны.