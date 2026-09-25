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Опубликовано 25 сентября, 16:15

Учебный корабль «Перекоп» впервые дошёл до Сейшел в дальнем походе

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах. Об этом сообщили в Минобороны России. Корабль совершает дальний поход, во время которого курсанты военно-морских вузов проходят морскую практику.

«Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершающий дальний поход в целях проведения морской практики курсантов высших учебных заведений Военно-морского флота России, впервые прибыл в порт Виктория Республики Сейшельские Острова (РСО) в рамках делового захода», — говорится в сообщении.

Дальний штурманский поход учебного корабля начался в июле и продлится до середины декабря. За это время «Перекоп» должен пройти около 30 тысяч морских миль через четыре океана, 14 морей, 23 пролива и девять заливов.

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Ранее Life.ru рассказывал о прибытии «Перекопа» во Владивосток. Там завершился очередной этап дальнего похода, а проходившие практику курсанты были допущены к самостоятельному несению вахты.

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Наталья Афонина
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