Учебный корабль «Перекоп» впервые дошёл до Сейшел в дальнем походе

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах. Об этом сообщили в Минобороны России. Корабль совершает дальний поход, во время которого курсанты военно-морских вузов проходят морскую практику.

«Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершающий дальний поход в целях проведения морской практики курсантов высших учебных заведений Военно-морского флота России, впервые прибыл в порт Виктория Республики Сейшельские Острова (РСО) в рамках делового захода», — говорится в сообщении.

Дальний штурманский поход учебного корабля начался в июле и продлится до середины декабря. За это время «Перекоп» должен пройти около 30 тысяч морских миль через четыре океана, 14 морей, 23 пролива и девять заливов.

Ранее Life.ru рассказывал о прибытии «Перекопа» во Владивосток. Там завершился очередной этап дальнего похода, а проходившие практику курсанты были допущены к самостоятельному несению вахты.