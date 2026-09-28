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Опубликовано 28 сентября, 03:00

Учебный корабль «Перекоп» покинул Сейшелы после делового захода

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил деловой заход на Сейшелы, передав местной стороне гуманитарный груз. После завершения программы он вышел из порта Виктория. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Передача состоялась при участии вице-президента Сейшел Себастиена Пиллэя. На борту находились медицинское оборудование, продовольствие и книги для национальной библиотеки — груз собрали по запросу сейшельской стороны. В рамках делового захода российские моряки также почтили память старшего судового врача Александра Крупенина, посетив его могилу и возложив венки и цветы.

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«Перекоп» впервые прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах 25 сентября. Корабль совершает дальний поход, во время которого курсанты военно-морских вузов проходят морскую практику. Дальний штурманский поход учебного корабля начался в июле и продлится до середины декабря. За это время «Перекоп» должен пройти около 30 тысяч морских миль через четыре океана, 14 морей, 23 пролива и девять заливов.

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Тимур Хингеев
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