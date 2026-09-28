Учебный корабль «Перекоп» покинул Сейшелы после делового захода

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил деловой заход на Сейшелы, передав местной стороне гуманитарный груз. После завершения программы он вышел из порта Виктория. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Передача состоялась при участии вице-президента Сейшел Себастиена Пиллэя. На борту находились медицинское оборудование, продовольствие и книги для национальной библиотеки — груз собрали по запросу сейшельской стороны. В рамках делового захода российские моряки также почтили память старшего судового врача Александра Крупенина, посетив его могилу и возложив венки и цветы.

«Перекоп» впервые прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах 25 сентября. Корабль совершает дальний поход, во время которого курсанты военно-морских вузов проходят морскую практику. Дальний штурманский поход учебного корабля начался в июле и продлится до середины декабря. За это время «Перекоп» должен пройти около 30 тысяч морских миль через четыре океана, 14 морей, 23 пролива и девять заливов.