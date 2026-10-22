Корабли Северного флота РФ провели учения по защите военных объектов в Арктике

Российские военные отработали отражение атаки на объекты Северного флота в Арктике с применением береговых ракетных комплексов «Бастион». Расчёты выполнили электронные пуски по кораблям условного противника на расстоянии 350 километров. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Манёвры прошли на архипелаге Земля Франца-Иосифа. По сценарию учений вражеская корабельная группировка намеревалась захватить военные объекты на острове Земля Александры. Получив данные о приближении противника, подразделение «Бастионов» выдвинулось на огневые позиции и нанесло условный ракетный удар.

Однако по легенде часть сил противника уцелела и сумела высадиться на остров с десантно-штурмовых лодок. Для усиления обороны с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» подняли вертолёт Ка-29, который доставил на берег антитеррористическую группу.

Военнослужащие вступили в учебный бой с высадившимся десантом и ликвидировали условного противника. Одновременно мобильные огневые группы отработали защиту военной инфраструктуры от беспилотников.

Учения проходили в сложных погодных условиях. Военным пришлось действовать при снегопаде и ветре скоростью до 30 метров в секунду. Несмотря на непогоду, все поставленные задачи удалось выполнить, подчеркнули в пресс-службе флота.

При подготовке тренировки учитывался опыт специальной военной операции. Особое внимание уделили взаимодействию корабельных экипажей, береговых ракетных подразделений, авиации и групп, отвечающих за оборону арктических объектов.