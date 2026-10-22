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Опубликовано 22 октября, 06:01

Россия и Индия провели тренировочные воздушные бои на учениях «Индра-2026»

Су-30СМ. Обложка © WIkipedia / Alex Beltyukov

Су-30СМ. Обложка © WIkipedia / Alex Beltyukov

Российские и индийские военные лётчики в ходе учений «Индра-2026» отработали сценарии воздушного перехвата, боя на малых высотах и спасения экипажей в труднодоступной местности. Об этом сообщили в Минобороны России.

Программа объединила задачи истребительной и армейской авиации. На Су-30СМ экипажи двух стран тренировались противодействовать малоразмерным низколетящим целям и уничтожать самолёты-носители авиационных средств поражения малой и средней дальности. Лётчики также выполнили элементы манёвренного боя на средних и малых высотах.

На вертолётах Ми-8 военные отработали другой сценарий: доставку подразделений спецназначения с высадкой в заданном районе и поиск экипажей, оказавшихся в бедственном положении в труднодоступной местности, с последующим спасением.

Около 500 БПЛА находились одновременно в воздухе во время учений «Центр-2026»
Около 500 БПЛА находились одновременно в воздухе во время учений «Центр-2026»

Ранее российские военнослужащие преодолели более 300 километров по горным дорогам Таджикистана и Узбекистана, чтобы принять участие в совместных тактических учениях «Хамкорлик-2026». В состав российского контингента вошли бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Маршрут пролегал через высокогорные перевалы, крутые подъёмы и спуски, а также узкие участки серпантина. Военнослужащие преодолели сложную трассу на бронетранспортёрах БТР-82А, грузовиках «Урал» и специальной технике на базе «КамАЗа».

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Тимур Хингеев
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