Россия и Индия провели тренировочные воздушные бои на учениях «Индра-2026»
Су-30СМ. Обложка © WIkipedia / Alex Beltyukov
Российские и индийские военные лётчики в ходе учений «Индра-2026» отработали сценарии воздушного перехвата, боя на малых высотах и спасения экипажей в труднодоступной местности. Об этом сообщили в Минобороны России.
Программа объединила задачи истребительной и армейской авиации. На Су-30СМ экипажи двух стран тренировались противодействовать малоразмерным низколетящим целям и уничтожать самолёты-носители авиационных средств поражения малой и средней дальности. Лётчики также выполнили элементы манёвренного боя на средних и малых высотах.
На вертолётах Ми-8 военные отработали другой сценарий: доставку подразделений спецназначения с высадкой в заданном районе и поиск экипажей, оказавшихся в бедственном положении в труднодоступной местности, с последующим спасением.
Ранее российские военнослужащие преодолели более 300 километров по горным дорогам Таджикистана и Узбекистана, чтобы принять участие в совместных тактических учениях «Хамкорлик-2026». В состав российского контингента вошли бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Маршрут пролегал через высокогорные перевалы, крутые подъёмы и спуски, а также узкие участки серпантина. Военнослужащие преодолели сложную трассу на бронетранспортёрах БТР-82А, грузовиках «Урал» и специальной технике на базе «КамАЗа».