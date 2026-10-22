Россия и Индия провели тренировочные воздушные бои на учениях «Индра-2026»

Российские и индийские военные лётчики в ходе учений «Индра-2026» отработали сценарии воздушного перехвата, боя на малых высотах и спасения экипажей в труднодоступной местности. Об этом сообщили в Минобороны России.

Программа объединила задачи истребительной и армейской авиации. На Су-30СМ экипажи двух стран тренировались противодействовать малоразмерным низколетящим целям и уничтожать самолёты-носители авиационных средств поражения малой и средней дальности. Лётчики также выполнили элементы манёвренного боя на средних и малых высотах.

На вертолётах Ми-8 военные отработали другой сценарий: доставку подразделений спецназначения с высадкой в заданном районе и поиск экипажей, оказавшихся в бедственном положении в труднодоступной местности, с последующим спасением.