Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в Индонезию с деловым заходом, фрегат «Маршал Шапошников» ошвартовался в порту Джакарты. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

Российских моряков на причале встретили представители ВМС Индонезии и сотрудники посольства РФ. Во время стоянки экипаж примет участие в официальных встречах и конференциях по обмену опытом с индонезийскими военнослужащими. В программу также включены совместные спортивные мероприятия. Для российских моряков запланированы экскурсии по Джакарте и посещение местных достопримечательностей.

Поход отряда начался 10 сентября во Владивостоке. Вместе с «Маршалом Шапошниковым» для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга». Программа похода предусматривает учения и заходы в порты дружественных стран.

Ране Life.ru писал, что на Тихоокеанском флоте утверждён универсальный план охраны и обороны района базирования. Документ разработан с учётом опыта специальной военной операции и угроз, исходящих от робототехнических комплексов.