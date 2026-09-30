Ремонт столкнувшейся с подводной горой подлодки Connecticut продлили до 2027 года

Атомная подводная лодка USS Connecticut типа Seawolf вернётся в строй позже первоначально запланированного срока. Теперь завершить её ремонт и восстановить боевую готовность рассчитывают летом 2027 года, сообщает портал TWZ.

Изначально ВМС США рассчитывали закончить работы до конца 2026 года. Таким образом, срок восстановления субмарины сдвинут ещё на год. Подлодка получила серьёзные повреждения в результате столкновения с подводной горой в Южно-Китайском море.

После аварии Connecticut остаётся вне службы уже почти пять лет. При сохранении нового графика субмарина сможет вернуться к эксплуатации лишь примерно на четыре года, поскольку окончательное списание корабля запланировано на 2031 год.

Столкновение произошло в международных водах Южно-Китайского моря осенью 2021 года. В результате происшествия травмы получили 11 членов экипажа. Позднее официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс подтвердила, что объектом, с которым столкнулась атомная подлодка, была подводная гора.