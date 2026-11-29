Корчинский* призвал лишить прав украинских мужчин и женщин, которые не воевали
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Украинский политический деятель Дмитрий Корчинский*, лидер партии «Братство»**, предложил ограничить права мужчин и женщин, не участвовавших в боевых действиях. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».
По мнению Корчинского*, объём прав граждан должен зависеть от их обязанностей перед государством. При этом он считает, что женщины с боевым опытом должны иметь возможность занимать любые государственные должности.
Ранее Life.ru сообщал о предложении депутата Верховной рады Марьяны Безуглой ввести обязательную военную службу для выпускников школ. Парламентарий выступила за то, чтобы юноши и девушки служили от одного до двух лет. Она также предложила расширить мобилизацию за счёт женщин.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.