Украинский политический деятель Дмитрий Корчинский*, лидер партии «Братство»**, предложил ограничить права мужчин и женщин, не участвовавших в боевых действиях. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».

По мнению Корчинского*, объём прав граждан должен зависеть от их обязанностей перед государством. При этом он считает, что женщины с боевым опытом должны иметь возможность занимать любые государственные должности.

Ранее Life.ru сообщал о предложении депутата Верховной рады Марьяны Безуглой ввести обязательную военную службу для выпускников школ. Парламентарий выступила за то, чтобы юноши и девушки служили от одного до двух лет. Она также предложила расширить мобилизацию за счёт женщин.