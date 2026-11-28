В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сбили местного жителя служебным автомобилем, после чего мобилизовали его. Во время задержания мужчине также распылили в лицо газ, сообщает украинское издание «Время.ua».

По данным издания, сначала из автомобиля вышел сотрудник военкомата в гражданской одежде и направился к прохожему. Мужчина оглянулся, однако продолжил идти по улице. После этого на него наехала машина ТЦК, из которой выбежали другие сотрудники военкомата и применили газ.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, власти страны неоднократно продлевали её сроки. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи конфликтов между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, в том числе случаев задержания мужчин с применением физической силы.