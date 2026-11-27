В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой увезли мужчину, который ехал в такси и попытался скрыться при виде блокпоста. О произошедшем рассказал в соцсети водитель автомобиля, обвинив военкомов в жестокости.

По словам таксиста, во время поездки по улице Канатной пассажир заметил блокпост и тут же выскочил из машины. Заметив беглеца, люди в форме устроили погоню. За несчастным устремились сразу два автомобиля сотрудников ТЦК.

Представители военкомата догнали пассажира и увезли его, оказавшись быстрее и окружив мужчину. Сам таксист эмоционально прокомментировал произошедшее: «Взяли пацана на убой». По его словам, действия военкомов перешли все границы, а одесситы накопили злобу на киевскую власть.