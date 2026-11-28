В Киевской области разгорелся скандал после мобилизации врача-интерна Александра Мартиненко, которого, по словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, забрали прямо во время обеденного перерыва. Военкомат утверждает, что мужчина не имел действующей отсрочки, однако парламентарий представил документы, которые опровергают эту версию.

Инцидент произошёл 6 ноября в городе Белая Церковь. Гончаренко* заявил, что Мартиненко продолжал обучение по специальности «анестезиология» и должен был завершить интернатуру только в 2027 году. По словам депутата, при себе у молодого человека были документы об отсрочке от мобилизации, но сотрудники ТЦК всё равно направили его на военную подготовку.

В Киевском областном ТЦК представили другую версию. Там заявили, что Мартиненко окончил медицинский вуз ещё в июне 2024 года, а в 2026-м якобы уволился из больницы, где проходил практику. По версии военкомата, к моменту мобилизации мужчина уже утратил право на отсрочку.

В ответ Гончаренко* опубликовал скриншоты документов о начислении зарплаты за месяцы, когда врач, согласно позиции ТЦК, уже не работал в медицинском учреждении. Депутат также представил заявление об увольнении, которое, по его утверждению, было написано после мобилизации.

Ранее Life.ru сообщал о мобилизации в Полтаве мужчины ростом 146 сантиметров. По сведениям украинских СМИ, врач во время медкомиссии исправила его рост в документах на 150 сантиметров, после чего мужчину признали годным к службе. Позднее обстоятельства его призыва вызвали вопросы у защиты.

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