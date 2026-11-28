В украинском городе Сумы сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) несколько раз ударил мужчину кулаком, пытаясь силой усадить его в микроавтобус. Видеозапись очередного случая силовой мобилизации опубликовало украинское издание «Страна.ua».

В Сумах сотрудник ТЦК избил сопротивлявшегося мобилизации мужчину. Видео © Telegram / stranaua

Мужчина сопротивлялся попытке задержания, после чего военком применил физическую силу. Снимавшая происходящее на камеру женщина утверждала, что сотрудник ТЦК находился в состоянии алкогольного опьянения.