Кулаками в военкомат: На видео сняли жёсткое задержание украинца людоловами
В Сумах сотрудник ТЦК избил сопротивлявшегося мобилизации мужчину
В украинском городе Сумы сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) несколько раз ударил мужчину кулаком, пытаясь силой усадить его в микроавтобус. Видеозапись очередного случая силовой мобилизации опубликовало украинское издание «Страна.ua».
В Сумах сотрудник ТЦК избил сопротивлявшегося мобилизации мужчину. Видео © Telegram / stranaua
Мужчина сопротивлялся попытке задержания, после чего военком применил физическую силу. Снимавшая происходящее на камеру женщина утверждала, что сотрудник ТЦК находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 23 ноября в Киеве задержали депутата Верховной рады Александра Куницкого, вступившегося за мужчину перед сотрудниками ТЦК. У парламентария выхватили мобильный телефон и некоторое время не позволяли ему уйти. Депутата отпустили только после предъявления удостоверения.
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