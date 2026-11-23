В Киеве депутата Верховной рады Александра Куницкого задержали после попытки защитить мужчину от принудительной мобилизации. Об инциденте сообщило украинское издание «Время».

По данным СМИ, сотрудники ТЦК силой вывели мужчину из маршрутки. Куницкий вмешался в происходящее и потребовал объяснить причину задержания. В ответ люди в военной форме заявили, что мужчина якобы нарушил общественный порядок.

Во время разговора у парламентария выхватили мобильный телефон. Затем несколько человек окружили его и некоторое время не позволяли уйти. Депутата отпустили после того, как он предъявил удостоверение. Видео конфликта Куницкий опубликовал на своём YouTube-канале.

После освобождения Куницкий подошёл к полицейскому, находившемуся в припаркованном неподалёку автомобиле, и попытался подать заявление о нападении.

Задержание депутата Рады сотрудниками ТЦК. Видео © Youtube / zpsanek

Парламентарий раскритиковал действия сотрудников ТЦК и полиции. Он назвал задержания пассажиров общественного транспорта по надуманным основаниям, с применением силы и унижением человеческого достоинства «позорной практикой».