В Одессе сотрудники ТЦК похитили с улицы очередного «ухилянта». Мужчину затолкали в микроавтобус, оставив его велосипед лежать на улице. Кадры принудительной мобилизации появились в местных Telegram-каналах спустя несколько дней после заявления депутата Верховной рады Фёдора Вениславского о практически полном исчезновении в стране «бусификации».

В Одессе мужчину увезли в микроавтобусе, бросив его велосипед на улице. Видео © Telegram / «Политика Страны»

На кадрах видно, как люди в камуфляже удерживают мужчину возле лежащего на земле велосипеда. Затем показано, как человека заталкивают в серебристый микроавтобус, после чего машина уезжает.