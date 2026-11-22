Одесское ТЦК продолжает красть людей с улицы, пока в Раде говорят об исчезновении «бусификации»
В Одессе мужчину увезли в микроавтобусе, бросив его велосипед на улице
Обложка © Одесса
В Одессе сотрудники ТЦК похитили с улицы очередного «ухилянта». Мужчину затолкали в микроавтобус, оставив его велосипед лежать на улице. Кадры принудительной мобилизации появились в местных Telegram-каналах спустя несколько дней после заявления депутата Верховной рады Фёдора Вениславского о практически полном исчезновении в стране «бусификации».
В Одессе мужчину увезли в микроавтобусе, бросив его велосипед на улице. Видео © Telegram / «Политика Страны»
На кадрах видно, как люди в камуфляже удерживают мужчину возле лежащего на земле велосипеда. Затем показано, как человека заталкивают в серебристый микроавтобус, после чего машина уезжает.
Ранее Life.ru сообщал о задержании двух сотрудников ТЦК после конфликта с беременной женщиной в Виннице. По данным украинской полиции, во время происшествия в автомобиль распылили слезоточивый газ, а затем повредили машину. Сотрудникам военкомата предъявили подозрение в хулиганстве.