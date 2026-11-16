В украинской Виннице задержали двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) после конфликта, во время которого в автомобиль с беременной девушкой распылили слезоточивый газ и повредили машину. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на представителя полиции Винницкой области Зарину Маевскую.

Инцидент произошёл 14 ноября в районе Старого города. Сотрудники военкомата остановили автомобиль, в котором находились двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет. Одной из пассажирок оказалась беременная девушка.

О случившемся рассказал депутат Верховной рады Олег Мейдич, опубликовавший видеозапись конфликта. По его словам, во время выяснения отношений в салон автомобиля распылили слезоточивый газ. Потом бусик военкомов быстро тронулся с места и снёс переднюю пассажирскую дверь, которую выскочившая из салона девушка оставила открытой.

Впоследствии в оперативном командовании «Юг» подтвердили, что конфликт между военнослужащими ТЦК и гражданскими действительно произошёл. Представитель командования Алексей Мищенко сообщил о применении газового баллончика и повреждении автомобиля. Руководство областного военкомата назначило служебное расследование.

Тем временем полиция задержала двух сотрудников ТЦК 1995 и 2003 годов рождения. Им предъявили подозрение в хулиганстве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Оба находятся в изоляторе временного содержания, а вопрос об избрании меры пресечения планируется рассмотреть 17 ноября. Им грозит от трёх до семи лет лишения свободы.