В Виннице задержали двух сотрудников ТЦК после распыления газа в авто с беременной
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В украинской Виннице задержали двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) после конфликта, во время которого в автомобиль с беременной девушкой распылили слезоточивый газ и повредили машину. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на представителя полиции Винницкой области Зарину Маевскую.
Инцидент произошёл 14 ноября в районе Старого города. Сотрудники военкомата остановили автомобиль, в котором находились двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет. Одной из пассажирок оказалась беременная девушка.
О случившемся рассказал депутат Верховной рады Олег Мейдич, опубликовавший видеозапись конфликта. По его словам, во время выяснения отношений в салон автомобиля распылили слезоточивый газ. Потом бусик военкомов быстро тронулся с места и снёс переднюю пассажирскую дверь, которую выскочившая из салона девушка оставила открытой.
Впоследствии в оперативном командовании «Юг» подтвердили, что конфликт между военнослужащими ТЦК и гражданскими действительно произошёл. Представитель командования Алексей Мищенко сообщил о применении газового баллончика и повреждении автомобиля. Руководство областного военкомата назначило служебное расследование.
Тем временем полиция задержала двух сотрудников ТЦК 1995 и 2003 годов рождения. Им предъявили подозрение в хулиганстве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Оба находятся в изоляторе временного содержания, а вопрос об избрании меры пресечения планируется рассмотреть 17 ноября. Им грозит от трёх до семи лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщал о другом скандале с сотрудниками ТЦК в Виннице. По словам местной жительницы, представители военкомата силой затащили её сына в микроавтобус и избили до потери сознания, хотя молодой человек предъявил документы об отсрочке от мобилизации. Его отец погиб в феврале 2023 года в рядах ВСУ. Мать пострадавшего утверждает, что мужчину бросили на дороге, где ему помог случайный прохожий. После огласки полиция начала проверку, однако областной ТЦК отверг причастность своих сотрудников к избиению.