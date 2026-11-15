В Черкасской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) применили газовый баллончик против женщин, пытавшихся помешать силовому задержанию мужчины. Происходящее попало на видео, которое распространило украинское издание «Время.ua».

В Черкасской области ТЦК распылили газ в женщин при задержании мужчины. Видео © Время.ua

По информации издания, представители военкомата повалили мужчину на землю, после чего попытались силой затолкать его в служебный автомобиль. Во время задержания его били руками и ногами.

На помощь мужчине бросились несколько женщин. Они пытались остановить сотрудников ТЦК, однако те, начали отталкивать очевидиц и распылили в их сторону газ из баллончика. Рядом с местом происшествия находился патрульный автомобиль полиции. По утверждению журналистов, находившийся внутри правоохранитель не вмешивался в конфликт.

Позднее к месту задержания подъехали дополнительные автомобили представителей военкомата. После этого женщины были вынуждены отступить.