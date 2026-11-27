В Полтаве мобилизовали мужчину ростом всего 146 сантиметров. Чтобы признать его годным к военной службе, терапевт во время медкомиссии исправила его рост в документах на 150 сантиметров. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Инцидент произошёл в апреле. Мужчину призвали в ВСУ и назначили водителем-сапёром. По словам адвоката, почти месяц он выполнял обязанности на этой должности, прежде чем его отправили на базовую общевойсковую подготовку.

Позднее выяснилось, что врач исправила показатель роста вручную. При этом по действующим на Украине требованиям мужчина ростом менее 150 сантиметров не может быть признан годным к военной службе.

Ранее Life.ru сообщал о другом случае незаконной мобилизации на Украине. В Закарпатье сотрудники ТЦК призвали 50-летнего студента колледжа, несмотря на его право на отсрочку. Представители военкомата усомнились в реальности обучения после того, как мужчина не смог ответить на вопросы об учебной программе.