Кореевед заподозрил тайную сделку между Сеулом и Киевом после отзыва посла

Решение Южной Кореи отозвать своего посла с Украины может объясняться опасениями относительно возможного раскрытия непубличных соглашений с Киевом. Не исключено, что за дипломатическим конфликтом скрываются дополнительные условия передачи северокорейских военнопленных. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» высказал кореевед Константин Асмолов.

По мнению специалиста, реакция южнокорейских властей выглядит необычно резкой. Сеул прежде редко прибегал к столь серьёзным дипломатическим мерам даже во время обострения отношений с Японией из-за территориальных споров и исторических разногласий.

«Сеул очень беспокоится по поводу того, что станет понятно, чем он заплатил за трансфер северокорейских военнопленных», — заявил исследователь.

Асмолов предположил, что южнокорейское руководство может стремиться предотвратить огласку дополнительных обстоятельств передачи пленных. При этом наличие подобных секретных условий остаётся версией эксперта, а не установленным фактом.

Ещё одним возможным объяснением дипломатического демарша собеседник издания назвал особенности поведения политических лидеров двух государств. По его оценке, Владимир Зеленский нередко делает ставку на публичный эффект, тогда как президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сталкивался с критикой из-за собственных публикаций в социальных сетях.

Кореевед допустил, что жёсткая позиция Сеула может быть рассчитана в том числе на внутреннюю аудиторию. Демонстрация независимости и готовности защищать национальные интересы способна укрепить политические позиции южнокорейского руководства, считает он.

Ранее Life.ru сообщал об отзыве Южной Кореей своего посла с Украины. Поводом стал рассказ Зеленского на Генассамблее ООН о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Южнокорейские власти заявили, что сведения должны были оставаться конфиденциальными, и потребовали от Киева объяснений и публичных извинений.