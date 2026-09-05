Кореш, кокпар и кок-бор: Россияне взяли ещё три золота на исходе Игр кочевников
Россияне завоевали три медали в предпоследний день Игр кочевников
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В пятый день Всемирных игр кочевников в Бишкеке российская команда завоевала три медали — одну золотую и две бронзовые, сообщил руководитель пресс-службы Единой команды России Илья Ломако.
Золото взял Радик Салахов в соревнованиях по татарской борьбе «кореш» в весе свыше 100 кг. Эта победа даёт ему право в заключительный день игр выступить в турнире «Великая борьба кочевников», где сильнейшего определяют среди победителей во всех видах борьбы в абсолютной весовой категории.
Бронзовые медали принесли сборные по кокпару и кок-бору, обыгравшие в матчах за третье место команды Узбекистана и Таджикистана соответственно. По итогам дня Единая команда России сохраняет третье место в общекомандном зачёте.
Ранее Life.ru рассказывал о выступлении россиян на Играх кочевников и о турнирной таблице после предыдущих соревновательных дней. В четвёртый день VI Всемирных игр кочевников в Киргизии Единая команда России завоевала пять медалей — два золота, серебро и две бронзы. VI Всемирные игры кочевников проходят в Киргизии с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия состоялась в Бишкеке, основные соревнования принимают Чолпон-Ата и Кырчын в Иссык-Кульской области, а закрытие запланировано на 6 сентября.
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