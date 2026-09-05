Кореш, кокпар и кок-бор: Россияне взяли ещё три золота на исходе Игр кочевников

В пятый день Всемирных игр кочевников в Бишкеке российская команда завоевала три медали — одну золотую и две бронзовые, сообщил руководитель пресс-службы Единой команды России Илья Ломако.

Золото взял Радик Салахов в соревнованиях по татарской борьбе «кореш» в весе свыше 100 кг. Эта победа даёт ему право в заключительный день игр выступить в турнире «Великая борьба кочевников», где сильнейшего определяют среди победителей во всех видах борьбы в абсолютной весовой категории.

Бронзовые медали принесли сборные по кокпару и кок-бору, обыгравшие в матчах за третье место команды Узбекистана и Таджикистана соответственно. По итогам дня Единая команда России сохраняет третье место в общекомандном зачёте.