Корецкий: На Украине сократят более 4 тысяч вакантных должностей в госаппарате

На Украине на первом этапе оптимизации госаппарата сократят более 4 тысяч вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского кабмина.

По его словам, власти проводят функциональную диагностику государственных органов, чтобы определить, какие задачи они выполняют и соответствуют ли эти функции нынешним приоритетам. После этого будет сформирована окончательная структура и численность аппарата.

Помимо ликвидации вакансий, число заместителей министров планируется уменьшить примерно на 20%. Количество заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти сократят почти на 18%.

Корецкий также сообщил о перезапуске Совета по вопросам государственного управления с участием представителей кабмина, парламента и экспертов. На его заседании уже представили план изменений и определили ответственных за отдельные направления.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о необходимости пересматривать бюджетные расходы на фоне нехватки средств. При этом нынешнее сокращение касается прежде всего незанятых штатных единиц, а не уже работающих чиновников.

Ранее Life.ru разбирался, кто и за счёт каких механизмов будет закрывать многомиллиардные долги Киева перед западными кредиторами. Значительная часть новых заимствований фактически идёт на обслуживание прежних обязательств, из-за чего долговая нагрузка продолжает расти. При этом Украина по-прежнему критически зависит от внешнего финансирования, а без новых вливаний рискует столкнуться с ещё более серьёзными бюджетными проблемами.