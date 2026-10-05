Закрывать многомиллиардные долги Киева перед Международным валютным фондом (МВФ) в конечном счёте придётся самим европейцам, поскольку Украина не обладает собственными ресурсами для обслуживания займов. Политолог-международник Геворг Мирзаян в беседе с «Абзацем» пояснил, что новые кредиты ЕС выделяются с расчётом на погашение предыдущих обязательств, создавая схему «кредит на погашение кредита».

По его словам, сомнений в том, что деньги МВФ будут возвращены, нет, но фактическими плательщиками станут европейские налогоплательщики, которые вынуждены скидываться на обслуживание украинского долга.

Мирзаян отметил, что Европа требует от Владимира Зеленского принятия ряда жёстких законов как условия получения новых траншей, однако Верховная рада систематически саботирует эти законопроекты. Причиной является нежелание депутатов нести электоральную ответственность за непопулярные меры в условиях тяжелой зимы, когда социальные риски особенно высоки.

Принятие требований МВФ может спровоцировать волну внутренних протестов, что делает парламентскую поддержку реформ политически токсичной для правящей коалиции в преддверии возможных выборов или смены власти.

Ранее стало известно, что МВФ ожидает от Украины почти $1 млрд выплат до конца этого года. Причём один из ближайших платежей Киеву нужно сделать уже 5 октября — речь идёт почти о $83 млн.