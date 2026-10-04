Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского в том, что тот вводит украинцев в заблуждение заявлениями о покрытии бюджетного дефицита благодаря помощи ЕС. Бывший помощник Леонида Кучмы высказался об этом на своём YouTube-канале.

«Зеленский действует очень нагло и вызывающе, кормит нас сказками о закрытии долгов, помощи Брюсселя, а между тем еврокомиссары ультиматумы ставят, реформы требуют, а денег не дают», — сказал он.

По мнению Соскина, зависимость Украины от европейского финансирования продолжает расти. Политолог предупредил о риске банкротства, если страна останется без внешней поддержки, и призвал добиваться мира. Он добавил, что Украине грозит полное разорение и уничтожение, пока во главе страны стоит «упёртый, как баран, клоун».

Зеленский ранее заявил в интервью Reuters, что Украине якобы хватит финансирования до конца 2026 года. При этом он признал, что остаются нерешённые вопросы, но выразил уверенность, что дефицит удастся закрыть совместно с партнёрами.