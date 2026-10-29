Корецкий оценил ущерб от ударов по Украине почти в $8 млрд

Ущерб от ударов по энергетике, предприятиям, объектам связи и критической инфраструктуре Украины приблизился к $8 млрд. Такую оценку привёл премьер-министр страны Сергей Корецкий в своём телеграм-канале.

По его словам, последствия атак отражаются и на государственных доходах — бюджет недополучает налоговые поступления. Размер этих потерь он не уточнил.

Корецкий рассказал об ущербе по итогам телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Собеседники обсудили поддержку украинской энергетики и железных дорог, включая поставки локомотивов, а также финансирование потребностей страны на следующий год.

Отдельной темой стала конференция по восстановлению Украины, намеченная на январь 2027 года в Таллинне. Корецкий рассчитывает, что она принесёт конкретную помощь, и призывает партнёров уделить особое внимание устойчивости страны в зимний период.

Ранее Life.ru рассказывал, что 19 октября Корецкий оценил прямой ущерб украинскому бизнесу с начала 2026 года в $7,7 млрд. Тогда он сообщил об уничтожении или существенном повреждении более миллиона квадратных метров недвижимости, прежде всего складской и логистической.