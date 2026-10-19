Премьер Украины оценил ущерб от российских ударов в $7,7 млрд за 2026 год

Ущерб украинскому бизнесу от российских ударов с начала 2026 года достиг 7,7 миллиарда долларов. Данне заявление в интервью BBC News Украина сделал премьер-министр страны Сергей Корецкий.

«Речь идёт о разрушении помещений, предприятий, производств и товаров на складах. И это очень большая цифра, которая продолжает расти. За этот год уничтожено или существенно повреждено более миллиона квадратных метров недвижимости различного рода и типа, особенно складской и логистической», — заявил Корецкий.

На фоне происходящего местным предприятиям приходится менять привычные схемы поставок и искать новые способы организации работы. Премьер поблагодарил предпринимателей за способность приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. Он отметил, что, несмотря на масштабные потери, компании продолжают свою деятельность.

Ранее Life.ru сообщал со ссылкой на Financial Times, что российские удары всё сильнее отражаются на украинской экономике. В публикации от 25 сентября отмечалось, что повреждение складских и распределительных центров нарушило работу крупных торговых сетей, фармацевтических предприятий и почтовых операторов. Компаниям пришлось рассредоточивать запасы по небольшим помещениям и пересматривать логистические маршруты. Подобная перестройка увеличила расходы бизнеса и усложнила доставку товаров потребителям.