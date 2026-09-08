Ночная атака беспилотника ВСУ на храм Богоявления Господня в Энергодаре Запорожской области свидетельствует о враждебном отношении украинской стороны к православию. Такое мнение высказал политолог Илья Ухов, комментируя повреждение одного из крупнейших храмов города.

«О чём говорят все эти перманентные атаки по храмам – причем явно пустым и не имеющим какого-то военного значения? Речь идет именно о сатанинской природе украинского неонацизма. Главарей киевского режима и их пособников на местах просто корежит от православия», — написал Ухов в своём Telegram-канале.

По мнению Ухова, происходящее связано именно с неприятием православия со стороны сторонников киевских властей. В пример он также привёл недавнюю гибель монаха Варсонофия в Святогорской лавре.

Политолог противопоставил происходящее прошедшему в Москве Крестному ходу и заявил, что православная вера остаётся важным источником моральной устойчивости для российских военнослужащих и верующих.

Ухов выразил уверенность, что российские военные смогут остановить происходящее. Рассуждая о последствиях нападений на православные святыни, эксперт заявил о неизбежности «расплаты» для их виновников.

А накануне Никифоровский округ Тамбовской области подвергся удару украинского беспилотника. Целью противника стал храм святителя Николая Чудотворца, где в результате попадания вспыхнул купол.