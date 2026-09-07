Руки потянулись к святому: ВСУ ударили по храму Николая Чудотворца на Тамбовщине

Минувшей ночью Никифоровский округ Тамбовской области подвергся удару украинского беспилотника. Целью противника стал храм святителя Николая Чудотворца, где в результате попадания вспыхнул купол.

Губернатор региона Евгений Первышов на оперативном совещании охарактеризовал случившееся как «очередной террористический удар» киевского режима. По его словам, возгорание на сорокаметровой высоте представляло серьёзную угрозу для здания.

На место происшествия незамедлительно прибыли расчёты экстренных служб. Благодаря профессиональным действиям пожарных распространение пламени удалось остановить, а огонь — ликвидировать в сжатые сроки.

В настоящее время на территории продолжаются следственные мероприятия. Специалисты оценивают нанесённый ущерб и обследуют прилегающую к церкви местность на наличие иных опасных элементов.

Ситуация в Никифоровском округе находится на контроле у властей. Жителей просят сохранять спокойствие и сообщать правоохранителям обо всех подозрительных находках.

Life.ru рассказывал, как в апреле в Запорожской области при ударе БПЛА тяжёлые ранения получил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Пологах протоиерей Виктор Дмитриенко. Священнослужителя доставили в военный госпиталь, где экстренно прооперировали.