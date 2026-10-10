Король Бельгии Филипп посетит Казахстан с государственным визитом

Король Бельгии Филипп и королева Матильда посетят Казахстан с государственным визитом 11–14 октября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Главным политическим событием поездки станут переговоры в Астане. Стороны намерены обсудить перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

Также Токаев, король Филипп и королева Матильда примут участие в четвёртом заседании казахстанско-бельгийского делового совета. Кроме того, в программу включён форум ректоров вузов двух стран и ряд других мероприятий.

По итогам визита ожидается принятие совместного заявления и подписание нескольких двусторонних документов.

О подготовке поездки короля Филиппа в Казахстан президентская пресс-служба сообщала ещё в августе. Для бельгийского монарха это будет не первый визит в республику: в статусе наследного принца он посещал Казахстан в 2002, 2009 и 2010 годах.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Бельгией были установлены в 1992 году. Астана рассматривает Брюссель как одного из важных европейских партнёров в торговле, инвестициях и образовательном сотрудничестве.

Ранее Life.ru сообщал, что Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина наиболее приемлемым лидером России для Центральной Азии и Европы. Это заявление президент Казахстана сделал во время недавнего визита в Берлин. Тогда же Токаев затронул вопросы международной политики и отношений Астаны с европейскими странами.