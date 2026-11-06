Король Бельгии Филипп не принял отставку правительства премьер-министра Барта Де Вевера, несмотря на провал переговоров по государственному бюджету на 2027 год. Монарх поручил главе кабмина продолжить поиск компромисса между партиями правящей коалиции. Об этом говорится в заявлении королевского дворца.

«Король поручил премьер-министру продолжать переговоры по бюджету», — сообщили представители дворца.

Правительственный кризис разразился после того, как пять партий правящей коалиции не смогли согласовать финансовый план страны. 2 ноября Де Вевер лично предложил королю принять отставку кабинета, однако монарх отложил решение и начал консультации с лидерами политических объединений.

Главным камнем преткновения стали меры по сокращению бюджетного дефицита. Правительство пытается найти около десяти миллиардов евро для оздоровления государственных финансов к 2029 году. При этом одни участники коалиции выступают за сокращение расходов, в том числе на здравоохранение, а другие требуют увеличить налоги для состоятельных граждан.

Ситуацию осложняет растущий государственный долг Бельгии. По прогнозам Еврокомиссии, в 2026 году он может превысить 110% ВВП. Отсутствие договорённостей по бюджету создаёт дополнительные риски для финансовой стабильности страны.

Теперь Де Веверу предстоит возобновить переговоры с коалиционными партнёрами. При этом отказ короля принять отставку не означает, что бюджетный кризис разрешён: разногласия между партиями по-прежнему сохраняются.