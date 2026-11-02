Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке правительства после провала переговоров о государственном бюджете на 2027 год. Об этом сообщили в Королевском дворце.

Причиной обращения к монарху стали разногласия между пятью партиями правящей коалиции. Несмотря на продолжительные консультации, министры не смогли согласовать меры по сокращению бюджетного дефицита.

Главный спор развернулся вокруг экономии государственных средств и повышения налогов. Партия Де Вевера «Новый фламандский альянс» и либеральное «Реформаторское движение» выступают за сокращение расходов, в том числе на здравоохранение. Социалисты и центристы, напротив, настаивают на увеличении налоговой нагрузки на обеспеченных граждан.

Правительство пытается согласовать меры бюджетной консолидации на сумму около 10 миллиардов евро к 2029 году. По мнению Де Вевера, без дополнительных решений стране грозит дальнейшее увеличение государственного долга и расходов на его обслуживание.

Последний раунд переговоров завершился безрезультатно в ночь на 2 ноября. После этого премьер отправился на аудиенцию к королю, которому предложил принять отставку кабинета.

При этом подача прошения ещё не означает прекращения полномочий правительства. Король Филипп может принять отставку либо отложить решение, предоставив коалиции дополнительное время для поиска компромисса.