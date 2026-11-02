Премьер Бельгии Де Вевер попросил короля об отставке из-за бюджетного кризиса
Де Вевер. Обложка © ТАСС / EMILE WINDAL / Belga / Sipa USA
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке правительства после провала переговоров о государственном бюджете на 2027 год. Об этом сообщили в Королевском дворце.
Причиной обращения к монарху стали разногласия между пятью партиями правящей коалиции. Несмотря на продолжительные консультации, министры не смогли согласовать меры по сокращению бюджетного дефицита.
Главный спор развернулся вокруг экономии государственных средств и повышения налогов. Партия Де Вевера «Новый фламандский альянс» и либеральное «Реформаторское движение» выступают за сокращение расходов, в том числе на здравоохранение. Социалисты и центристы, напротив, настаивают на увеличении налоговой нагрузки на обеспеченных граждан.
Правительство пытается согласовать меры бюджетной консолидации на сумму около 10 миллиардов евро к 2029 году. По мнению Де Вевера, без дополнительных решений стране грозит дальнейшее увеличение государственного долга и расходов на его обслуживание.
Последний раунд переговоров завершился безрезультатно в ночь на 2 ноября. После этого премьер отправился на аудиенцию к королю, которому предложил принять отставку кабинета.
При этом подача прошения ещё не означает прекращения полномочий правительства. Король Филипп может принять отставку либо отложить решение, предоставив коалиции дополнительное время для поиска компромисса.
Ранее Life.ru сообщал, что Де Вевер может попросить об отставке после встречи с королём. Тогда причиной возможного ухода премьера СМИ называли неспособность правящей коалиции договориться о бюджетных мерах.