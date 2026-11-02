Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер может 2 ноября подать в отставку во время встречи с королём Филиппом. Причиной стал провал переговоров о государственном бюджете, из-за которого правительство оказалось на грани кризиса. Об этом сообщает De Standaard со ссылкой на источник.

В ночь на понедельник министры вновь попытались найти компромисс, но разошлись без соглашения. Кабинет должен согласовать меры по сокращению бюджетного дефицита на €10 млрд к 2029 году. Добиться этого власти рассчитывают за счёт снижения расходов и дополнительных налоговых поступлений.

Главный спор разгорелся между участниками правящей коалиции. Либералы выступают против повышения налогов, а социалисты настаивают, что более обеспеченные граждане должны внести больший вклад в пополнение казны. Разногласия также затронули расходы на здравоохранение.

Один из вице-премьеров надеется, что визит Де Вевера к монарху заставит партнёров по коалиции пересмотреть свои позиции. Политик назвал встречу возможным «электрошоком» для правительства.

«В противном случае нас ждет глубокий кризис», — предупредил собеседник газеты, выразив надежду, что соглашение ещё удастся заключить до вторника.

Встреча с королём может стать способом усилить давление на министров. Если Де Вевер всё же предложит свою отставку, Филипп сможет принять её либо дать правительству дополнительное время для переговоров. Согласовать бюджет необходимо до 3 ноября, иначе стране грозит переход на временную схему финансирования государственных расходов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Де Вевер усомнился в достаточности европейского кредита Украине на €90 млрд. Бельгийский премьер предположил, что Владимир Зеленский вновь обратится за финансовой помощью, поскольку уже выделенных средств может не хватить на продолжение конфликта.