Король Бельгии Филипп уже в четвёртый раз отказался отправлять в отставку премьер-министра Барта Де Вевера, несмотря на продолжающийся бюджетный кризис. Вместо ухода глава правительства получил очередную возможность договориться с партнёрами по коалиции. Об этом говорится в заявлении королевского дворца.

«Король поручил премьер-министру продолжать переговоры по бюджету», — сообщили представители монаршей резиденции.

Теперь у Де Вевера есть время до 30 ноября, когда он должен вновь представить королю результаты консультаций. Главная задача политика — добиться компромисса между участниками правящего объединения, которые пока не сумели согласовать финансовый план страны.

Разногласия возникли между пятью партиями коалиции из-за способов сокращения бюджетного дефицита. Правительство намерено найти около десяти миллиардов евро к 2029 году. Одни политические силы предлагают уменьшить государственные расходы, в том числе на здравоохранение, другие выступают за повышение налогов для обеспеченных граждан.

Ранее Life.ru сообщал, что король Филипп отказался принять отставку правительства Де Вевера после провала бюджетных переговоров. В начале ноября премьер лично попросил монарха освободить его от должности, однако тот предпочёл дать политикам дополнительное время для урегулирования разногласий.