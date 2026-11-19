Российский стример Илья Давыдов, известный как Maddyson, неожиданно собрал более 642 тысяч зрителей на трансляции GTA VI и оказался в числе лидеров Twitch. Однако рекордный онлайн вызвал подозрения в накрутке, а сам блогер оценил реальное количество зрителей значительно скромнее. Пиковый показатель в 642 053 человека зафиксировал аналитический сервис Castaccord.

Стрим Мэддисона по GTA VI собрал 642 тысячи зрителей на Twitch. Фото © Castaccord

Поначалу за прохождением игры следили около 160 тысяч человек, но затем счётчик резко пошёл вверх и преодолел отметку в полмиллиона. В определённый момент Давыдов обошёл по числу зрителей таких мировых знаменитостей, как IShowSpeed и Kai Cenat. На его канал при этом подписаны около 2,3 миллиона пользователей.

Столь внезапный успех вызвал вопросы у аудитории. В чате Мэддисона начали подозревать в использовании ботов, а самого блогера иронично окрестили «маленьким накрутчиком». Давыдов подхватил шутку, назвал себя «гигантским накрутчиком» и предложил зрителям довести показатель до миллиона.

«Думаю, реальный онлайн тысяч 30, не больше», — признался стример во время эфира.

Подозрения подогрела статистика предыдущих трансляций. По данным Castaccord, за последние 30 дней завершённые эфиры Мэддисона собирали в среднем около 18 тысяч зрителей, а максимальный показатель составлял 35,9 тысячи. При этом сам по себе резкий рост аудитории ещё не доказывает искусственную накрутку.

Ажиотаж вокруг GTA VI начался после открытия доступа к игре в Новой Зеландии, Австралии и других странах, где 19 ноября наступило раньше из-за разницы часовых поясов. Блогеры воспользовались региональными особенностями запуска и начали транслировать прохождение ещё до глобального релиза. Мэддисон, переехавший в США в 2024 году, также присоединился к гонке за зрителями.