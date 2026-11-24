Компания Mattel выпустила новую коллекционную Барби, повторяющую рождественский образ американской певицы Мэрайи Кэри из 1994 года. Кукла стала вторым праздничным воплощением артистки.

На этот раз дизайнеры вдохновились обложкой альбома Merry Christmas, подарившего миру знаменитый хит All I Want for Christmas Is You. Куклу одели в красный бархатный костюм Санты с белой меховой отделкой и дополнили миниатюрным микрофоном с инициалами MC. Для неё также создали лицо, повторяющее черты певицы.

Сама Кэри призналась, что возвращение к знаменитому праздничному образу вызвало у неё особые чувства. По словам артистки, Рождество всегда было для неё волшебным временем, а возможность снова отметить его вместе с Барби словно вернула её к истокам. Певица выразила надежду, что новая игрушка подарит поклонникам радость и праздничное настроение.

Новинка поступила в продажу 18 ноября по цене 80 долларов. В комплект входят подставка и сертификат подлинности. Предыдущую Барби в честь Мэрайи Кэри представили в ноябре 2023 года. Тогда первая партия кукол разошлась менее чем за сутки.

Праздничный образ певицы давно стал частью массовой культуры благодаря песне All I Want for Christmas Is You, выпущенной в 1994 году. Композиция ежегодно возвращается в музыкальные чарты, а в декабре 2024-го первой среди рождественских песен преодолела отметку в два миллиарда прослушиваний на Spotify.

Ранее Life.ru рассказывал о выпуске коллекционной Барби в образе Селин Дион на церемонии «Оскар» 1998 года. Mattel воспроизвела тёмно-синее платье певицы, её высокую причёску и знаменитое ожерелье «Сердце океана». Стоимость куклы составила 60 долларов, а отправку первых заказов запланировали до конца декабря 2026 года.