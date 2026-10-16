Mattel выпустила Барби в образе Селин Дион на церемонии «Оскар» 1998 года

Компания Mattel представила коллекционную Барби в образе канадской певицы Селин Дион. Кукла воспроизводит её наряд для выступления на церемонии «Оскар» в 1998 году. Об этом сообщает производитель на сайте Mattel Creations.

В 1998 году Дион исполнила My Heart Will Go On из фильма «Титаник». В тот вечер композиция получила «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Теперь сценический образ артистки вошёл в коллекцию Barbie Signature.

Дизайнеры выбрали для куклы тёмно-синее платье в пол с высоким воротником и длинными рукавами. Образ дополняет миниатюрная копия ожерелья «Сердце океана» с синим камнем в форме сердца. Волосы Барби собрали в высокую причёску, а в качестве украшений добавили серебристые серьги.

Для выпуска Mattel разработала новую скульптуру лица с чертами Дион и лёгкой улыбкой. Причёска и макияж также повторяют образ певицы на церемонии. Над куклой работала дизайнер Суим Но, над упаковкой — Лайдиана Чив. Модель относится к категории Black Label, в комплект входят подставка и сертификат подлинности.

Дион назвала появление собственной Барби честью и связала её образ с одним из наиболее значимых моментов своей карьеры.

«Я надеюсь, что эта кукла вдохновит каждого уверенно выражать себя, следовать своим мечтам и верить в силу собственного голоса», — заявила певица в комментарии, который приводит People.

На американском сайте Mattel Creations кукла стоит 60 долларов. Компания открыла предварительный заказ и указала срок отправки не позднее 31 декабря 2026 года. Первые сутки, с 14 по 15 октября, преимущественное право покупки действовало для участников Barbie Club 59.

Ранее Селин Дион дала в Париже первый полноценный концерт за шесть лет. Выступление перед примерно 30 тысячами зрителей она начала с песни On ne change pas и не смогла сдержать слёз. Артистка поблагодарила поклонников за терпение и поддержку во время перерыва. За вечер она сменила несколько нарядов, в том числе образы Dior, Alaïa, Tom Ford и Schiaparelli.

До этого певица проводила полноценные концерты в 2020 году в рамках Courage Tour. Затем проблемы со здоровьем заставили её прервать выступления. В 2022 году Дион сообщила о диагнозе «синдром мышечной скованности». В 2024 году она выступила на открытии Олимпиады в Париже, а возвращение к большим шоу продолжила серией концертов во французской столице.