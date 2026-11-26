Аномально высокие «королевские приливы» привели к разрушениям и подтоплениям на побережье американского штата Калифорния. О последствиях удара стихии сообщает телеканал ABC7.

«Королевские приливы» обрушили часть бетонного пирса и затопили улицы в Калифорнии. Видео © Х / 𝕮𝖔𝖒𝖒𝖔𝖉𝖔𝖗𝖊 𝕬𝖗𝖈𝖙𝖎𝖈

В городе Пасифика под натиском мощных волн обрушилась бетонная часть пирса. Сооружение закрыли на неопределённый срок. Вода затопила улицы прибрежных населённых пунктов, некоторым местным жителям пришлось покинуть свои дома.

В Санта-Барбаре и Ла-Хойе уровень воды достиг рекордных значений — около 2,5 метра. В Вентуре из-за угрозы дальнейших подтоплений закрыли ряд пляжей.

«Королевскими приливами» называют наиболее высокие приливы в году. Они связаны с взаимным расположением Солнца, Луны и Земли, при котором усиливается приливное воздействие на океан.

Ранее Life.ru сообщал о перекрытии дорог в Калифорнии на фоне аномально высоких приливов. Авиакомпания United Airlines даже разрешила некоторым пассажирам бесплатно изменить даты перелётов через аэропорт Сан-Франциско.