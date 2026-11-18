Датский телеканал TV2 Fyn по ошибке объявил о смерти 86-летней бывшей королевы Дании Маргрете II, хотя она жива. Ложное сообщение оставалось на сайте несколько дней, пишет журнал Hello.

Некролог бывшей правительницы появился на портале телеканала в пятницу, 13 ноября. В публикации утверждалось, что Маргрете II скончалась, хотя никаких оснований для такого сообщения не было.

Ошибку обнаружили далеко не сразу. Материал продолжал находиться на сайте в течение выходных, а удалили его только утром в понедельник, 16 ноября.

Главный редактор TV2 Fyn Томас Фундинг признал произошедшее досадной ошибкой. По его словам, некролог оказался опубликован без необходимой редакционной проверки.

Маргрете II (полное имя — Маргрете Александрина Тоурхильдюр Ингрид) отреклась от датского престола в январе 2024 года, передав корону своему сыну Фредерику X. К тому моменту она правила страной 52 года, став самым долгоправящим монархом в истории Дании.

В последние месяцы бывшая королева сталкивалась с проблемами со здоровьем. В мае 2026 года её госпитализировали со стенокардией, после чего она перенесла операцию на сосудах сердца. О выписке Маргрете II из больницы королевский двор сообщил 19 мая.

Несмотря на перенесённое лечение, бывшая королева продолжает появляться на публичных мероприятиях. Так, 3 ноября она присутствовала на церемонии вручения премии Эббе Мунка во дворце Фреденсборг.

Ранее Life.ru сообщал, что 86-летнюю бывшую королеву Дании Маргрете II госпитализировали в Копенгагене из-за проблем с сердцем. В королевском дворце тогда уточнили, что она останется под наблюдением медиков, которые проведут обследование и оценят её состояние.