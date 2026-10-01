Королеву красоты нашли мёртвой после загадочной ссоры в Индии

Победительницу конкурса Miss Pretty India 2024 Ниди Тивари нашли мёртвой в её доме в индийском штате Мадхья-Прадеш. Полиция расследует обстоятельства гибели 30-летней блогерши и королевы красоты, пишет Need To Know.

Тивари обнаружили утром 27 сентября после того, как она перестала отвечать родным. Точная причина смерти пока официально не установлена.

По словам матери девушки, накануне вечером Тивари поссорилась по телефону с мужчиной, с которым общалась около двух с половиной лет. После разговора она отказалась от еды, закрылась в комнате и попросила близких оставить её одну.

Правоохранители рассматривают различные обстоятельства произошедшего. В местной полиции сообщили, что изучают телефон Тивари и историю её последних контактов. Предварительная версия о возможном суициде официально окончательно не подтверждена.

Тивари была известна как блогер в Синграули и публиковала танцевальные ролики и материалы о своей жизни. В соцсетях за ней следили в общей сложности более 1,6 миллиона человек. В 2024 году она получила титул Miss Pretty India.

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