Если после цветения у кислицы пожелтели и опали листья, выбрасывать её рано, уверен главный агроном Академии имени Тимирязева Дмитрий Маслов. По его словам, когда растение уходит на покой, надземная часть засыхает, а в земле остаются живые клубеньки с запасом влаги и питательных веществ.

Когда листья начинают желтеть, полив обычно прекращают. Лишняя влага в это время создаёт условия для развития грибков и бактерий. Отличить инфекцию от естественного увядания часто помогает запах. На время покоя горшок лучше перенести в прохладу, а подкормку отложить.

Любоваться яркой листвой получится лишь часть года. Чтобы кислица дольше цвела и сохраняла листву, специалист посоветовал держать её при 15–18 градусах. Зимой подоконник над горячей батареей для неё слишком тёплый, а воздух там сухой.

«Буквально через месяц после начала вегетации у них начинается процесс отмирания. То есть надо относиться к нему как к растению, которое имеет короткий цикл декоративности», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.