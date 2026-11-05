На одной из ферм в Латвии несколько коров пострадали во время военных учений Namejs с участием сил НАТО. Животные испугались звуков стрельбы, запаниковали и начали перепрыгивать через ограждения, сообщили представители зоозащитной организации Zootēka в Facebook*.

По словам владельца хозяйства, громкие выстрелы вызвали у скота сильный стресс. Перепуганные коровы попытались покинуть загон, однако началась давка, во время которой несколько животных получили травмы.

Особенно тяжело пострадала одна из коров. Как утверждают зоозащитники, её состояние оценивается как критическое. При этом точное количество травмированных животных не уточняется.

В организации Zootēka выразили надежду, что вооружённые силы Латвии обратят внимание на происшествие. Зоозащитники рассчитывают, что военные разберутся в ситуации и примут меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Учения Namejs проводятся в Латвии для отработки оборонительных действий и взаимодействия военных подразделений. В манёврах участвуют в том числе военнослужащие союзных государств НАТО.

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