Медведи-интернационалисты из России начали массово заходить в страны НАТО в поисках пищи

Бурые медведи из России всё чаще появляются на территории соседних государств НАТО, в том числе Финляндии и Норвегии. Животные пересекают границы в поисках пищи, новых мест обитания и участков для размножения.

В Восточной Финляндии заметно выросло количество обращений в полицию из-за появления медведей возле населённых пунктов. В 2023 году правоохранители получили около 45 таких сообщений, в 2025-м — уже 199. К концу июня 2026 года их число превысило 400. Об этом сообщает Baza со ссылкой на зоологов и данные наблюдений за хищниками.

«Бурые медведи интернациональны. Они не знают ни про Россию, ни про Финляндию, а живут в лесу. Если через него проходит граница, животные этого не знают», — рассказал зоолог Михаил Кречмар.

Эксперт пояснил, что медведи со спутниковыми и радиоошейниками регулярно перемещаются между странами. Иногда животные уходят более чем на 100 километров от места, где специалисты установили на них оборудование. Подобные переходы происходят в обоих направлениях.

Председатель фонда «Мир медведей» Андрей Иванов также отметил, что государственные границы не совпадают с естественными территориями обитания хищников. Особенно большие расстояния преодолевают молодые самцы. Они покидают родные участки из-за конкуренции со взрослыми особями и могут уходить на сотни километров в поисках свободной территории.

В 2025 году в Норвегии насчитывалось от 150 до 186 бурых медведей. При этом от 9 до 19 животных могли принадлежать к российской популяции. Перемещение хищников между Россией и Финляндией также подтверждают генетические исследования. Специалисты подчёркивают, что такие переходы связаны с естественным поведением животных.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья стали чаще замечать следы медведей возле населённых пунктов. В Минприроды связывали подобные сообщения с ростом численности хищников в соседних регионах. Так, в Смоленской области популяция увеличилась примерно с 500 особей в 2013 году до 2380 в 2025-м. В Тверской области количество медведей выросло с трёх до пяти тысяч, а в Ярославской — с 650 до 1300. В Московской области признаки присутствия животных чаще обнаруживают на севере и западе региона. Местные жители находят отпечатки лап, замечают повреждения деревьев и иногда встречают молодых хищников возле дорог.