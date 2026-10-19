Медведи всё ближе к столице: Жители Подмосковья стали чаще находить следы хищников

Рост численности медведей в соседних с Подмосковьем регионах мог привести к тому, что следы хищников всё чаще стали обнаруживать возле населённых пунктов Московской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии России.

Особенно заметно популяция выросла в Смоленской области. Если в 2013 году там насчитывалось около 500 медведей, то к 2025-му их количество достигло 2380. В Тверской области численность увеличилась с трёх до пяти тысяч особей, а в Ярославской — с 650 до 1300.

В самом Подмосковье признаки присутствия лесных гостей чаще находят на севере и западе региона. Местные жители замечают отпечатки лап на земле и характерные повреждения деревьев. Иногда молодых животных видят возле автомобильных дорог.

Однако специалисты призывают не считать каждую подозрительную находку доказательством появления опасного хищника. По словам представителей Минприроды, за медвежьи следы нередко принимают отпечатки лап крупных собак. А повреждения на стволах могут оставлять лоси и даже дятлы.

Ещё одной возможной причиной приближения медведей к населённым пунктам специалисты называют нехватку естественного корма. Ранее эколог Ярослава Дицевич объясняла РБК, что в поисках пищи животные могут покидать привычные места обитания.

При этом увеличение числа сообщений о следах само по себе не означает, что медведи начали массово заходить в жилые районы. В ведомстве говорят прежде всего о признаках присутствия животных, а не о подтверждённых встречах с ними.

Ещё в сентябре жители Московской области стали заметно чаще обращаться к экологам из-за возможного появления медведей. За три месяца число таких сообщений увеличилось с 10 до 20. При этом далеко не все сигналы подтвердились, а случаев проникновения животных непосредственно в населённые пункты с начала года не зарегистрировали.

В 2026 году в России участились сообщения о выходах медведей к населённым пунктам. Хищников замечали возле городов и сёл в 41 регионе страны, причём наиболее напряжённая обстановка сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. С августа по октябрь нападения медведей на людей зафиксировали в 14 субъектах РФ, в том числе со смертельным исходом. В Иркутской области, Хакасии и ряде других регионов вводили режим повышенной готовности, а в некоторых населённых пунктах ограничивали прогулки и массовые мероприятия. Среди причин выхода животных к людям специалисты называют нехватку природного корма, неурожай кедровых орехов, лесные пожары и доступность пищевых отходов. При этом в Минприроды отмечают, что сообщения о встречах с хищниками не всегда свидетельствуют о реальном росте числа нападений.