Корпус из стерлингового серебра: Представлен самый дорогой iPhone Duo

Компания Caviar представила люксовую версию складного iPhone Duo стоимостью до $21,34 тысячи. Модель Liquid Metal получила отделку из стерлингового серебра и выйдет тиражом всего в 17 экземпляров.

Вместо стандартной задней панели дизайнеры использовали серебряный рельеф с зеркальной полировкой. По задумке авторов, плавные линии должны напоминать застывший в движении металл и подчёркивать трансформацию смартфона при раскрытии. Трёхмерный логотип Apple также изготовлен из серебра.

Стоимость зависит от объёма памяти. Версия на 256 ГБ обойдётся в $18 840, на 512 ГБ — в $19 200, на 1 ТБ — в $19 910. Максимальная конфигурация с накопителем на 2 ТБ оценена в $21 340. В продаже есть и другие версии на любой вкус. К примеру, с iPhone российским гербом на 256 ГБ будет стоить 869 000.

iPhone Duo с российским гербом. Фото © Caviar

Обычный iPhone Duo заметно дешевле: Apple установила стартовую цену в США на уровне $1999. Таким образом, наиболее дорогая модификация Caviar стоит более чем в десять раз дороже базовой версии складного смартфона.

Компания Caviar — известный производитель техники в люксовом исполнении. Основана в 2011 году в Нижнем Новгороде, однако в 2022 году была разделена на две — российскую и международную Caviar International, базирующуюся в Дубае.

Ранее Life.ru рассказывал о презентации первого складного iPhone Duo, стоимость которого начинается примерно с $2000. Смартфон получил 5,4-дюймовый внешний дисплей и гибкий внутренний экран диагональю 7,6 дюйма, а по конструкции напоминает раскрывающуюся книгу.