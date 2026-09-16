Владимир Зеленский оказался в изоляции из-за коррупционных скандалов и политических проблем внутри страны, пишет американский журнал The American Conservative. Кризисы в стране накапливаются и ставят экс-комика в неприятное положение, и всё это — накануне зимы, которая обещает оказаться для Украины очень тяжёлой.

«Украинцев ждёт тяжёлая зима с нарастающими российскими ударами и шаткой поддержкой Запада. Их будущее еще никогда не казалось столь неопределённым, а их лидер — столь изолированным», — говорится в материале.

В это же время Зеленский вводит санкции против своего бывшего секретаря Юлии Мендель. Она отметилась резкой критикой курса киевской верхушки, за что в указе была обвинена в «распространении российской пропаганды». По данным Reuters, ограничения предусматривают, в частности, заморозку активов и ограничения на торговые операции.

К слову, ранее Юлия Мендель призвала Украину отказаться от попыток нанести России военное поражение и рассмотреть «финский путь» завершения конфликта. По её словам, Киеву необходимо предотвратить дальнейшие потери, сохранить за собой контролируемые территории и заняться восстановлением экономики и нормальной жизни в стране.