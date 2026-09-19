Коршун уронил живую змею во двор во время чаепития целой семьи

Семейное чаепитие в индийском Сринагаре неожиданно прервала змея, буквально свалившаяся с неба во двор дома. Рептилию выронил летевший над участком чёрный коршун, сообщает People.

Инцидент произошёл около 11 часов утра. Домочадцы отдыхали на веранде, когда заметили над собой хищную птицу, державшую в когтях крупную змею.

В какой-то момент коршун выпустил добычу, и рептилия рухнула прямо на задний двор. Испуганные хозяева дома решили не приближаться к неожиданной гостье и обратились за помощью к специалистам.

После падения змея осталась жива и спряталась рядом с кухонным окном. Прибывшие сотрудники Wildlife SOS осторожно поймали её и поместили в специальный контейнер.

Специалисты установили, что перед ними крысиный полоз — неядовитый вид змей. После осмотра рептилию перенесли в более подходящее и безопасное место.

В результате необычного происшествия никто из людей не пострадал. Серьёзных последствий для пережившей и нападение птицы, и падение змеи также не зафиксировали.

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